Rybnik. Szpital nie dogadał się z lekarzami, Zakład Diagnostyki Obrazowej w WSS nr 3 przejmuje prywatna firma

W środę późnym popołudniem, dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala numer 3 w Rybniku poinformowała, że fiaskiem zakończyły się rozmowy z lekarzami zatrudnionymi w szpitalnym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Lekarze nie przyjęli propozycji dyrekcji, ta nie chciała się zgodzić na warunki stawiane przez lekarzy, co w praktyce oznacza odejście medyków z pracy.

Nie oznacza to jednak, że zdjęcia rentgenowskie nie będą w rybnickim szpitalu wykonywane i nie będą na przykład opisywane. Obowiązki lekarz z ZDO przejmie w trybie dyżurowym lekarz wskazany przez podmiot zewnętrzny. Na miejscu ma on się zajmować najpilniejszymi przypadkami, natomiast przypadki które będą mogły trochę poczekać będą wysyłane do konsultacji w ramach tzw. teleradiologii.