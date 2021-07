Rybnik. Szpital tonący w długach szpital chce zainwestować w nową klimatyzację. Koszt - 1,8 mln zł. "To poprawi komfort pacjentów"

Prawie 1,8 miliona złotych będzie kosztować modernizacja wentylacji i klimatyzacji w pawilonie diagnostyczno - zabiegowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Inwestycja już się rozpoczęła, a my pytamy skąd na ten cel pieniądze, skoro od miesięcy w kontekście rybnickiego szpitala nie mówi się inaczej, jak tylko o jego zadłużeniu. - Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego - słyszymy w lecznicy. A więc pieniądze na inwestycję, która nie ma co ukrywać - jest konieczna - da Urząd Marszałkowski w Katowicach, czyli organ założycielski placówki.

- Dotychczasowa instalacja funkcjonowała w naszym szpitalu od 25 lat i w ostatnich latach była już bardzo zawodna. Co więcej - ekspertyzy wykazały, że jest bardzo zanieczyszczona, co z kolei nie służyło komfortowi pacjentów naszego szpitala. Teraz ma być zdecydowanie lepiej - nowa instalacja będzie wydajniejsza od tej funkcjonującej dotychczas i przede wszystkim bardziej ekologiczna i ekonomiczna. A to bardzo ważne biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową naszej placówki - mówią pracownicy szpitala.