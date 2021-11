Rybnik. Teren przy Zabytkowej Kopalni Ignacy zostanie zagospodarowany za 5 mln zł. Co tam powstanie? OPRAC.: Barbara Kubica-Kasperzec

Na terenach przylegających do budynków Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu powstaje industrialny plac zabaw. Jego motywem przewodnim będzie para… Już teraz wiadomo, że to nie będzie klasyczny obiekt do zabawy dla 5-latków, bo miasto wyda na zagospodarowanie całego terenu 5 mln zł!