Rybnik. To była rywalizacja! 22 niesamowite walki w ringu! Za nami Turniej Bokserski im. Józefa Cyrana o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika

Za nami 21. edycja turnieju bokserskiego im. Józefa Cyrana o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika. W imprezie udział wzięli zawodnicy z roczników od 2001 do 2010. Organizatorem imprezy jak co roku, była sekcja bokserska RMKS-u, przy wsparciu Miasta Rybnika. – Jak co roku zaproszenia zostały wysłane do drużyn międzynarodowych, ponieważ zależy nam, aby zawody były na jak najwyższym poziomie. W boguszowickiej hali bokserzy RMKS-u mieli szansę zaprezentować się przed swoją publicznością, a młodych talentów u nas nie brakuje – mówi Michał Szpot, kierownik sekcji boksu rybnickiego klubu. Przewidziano 22 walki. Emocji w nich nie brakowało, bo młodzi bokserzy podeszli do rywalizacji z ogromnym zacięciem.

