Rybnik: To ma być najlepsza porodówka w regionie. Miasto dofinansowało remont oddziału

O konieczności przeprowadzenie remontu porodówki i oddziału ginekologicznego w szpitalu w Rybniku mówiło się od dawna. Warunki są tam – co tu dużo mówić - kiepskie. I choć brzmi to jak smutny żart, to największy problem na oddziale jest z łazienkami, które są w skandalicznym stanie. Z tego względu i ogólnie ze względu na kiepskie warunki bytowe na oddziale, wiele mieszkanek regionu decydowało się rodzić poza Rybnikiem. Wybierały Żory, Gliwice czy Knurów. Teraz ma się to zmienić.

- Dzięki decyzji Rady Miasta w Rybniku udało się wygospodarować pieniądze na remont porodówki i tego miejsca, gdzie mali rybniczanie po raz pierwszy widzą swoje miasto. Zależy nam, żeby ta perspektywa była ładna, godna, na miarę XXI wieku – mówi Piotr kuczera, prezydent Rybnika.