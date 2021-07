Rybnik. Tragiczny finał poszukiwań. W zalewie odnaleziono zwłoki obywatela Ukrainy

Od rana 53-latka poszukiwali w środę strażacy, policjanci, straż rybacka. Po południu natrafiono na jego ciało. - Potwierdziliśmy tożsamość mężczyzny. To poszukiwany od wtorku obywatel Ukrainy - mówi nam mł. asp. Bartosz Polak. Na ciało zaginionego natrafiono blisko miejsca, gdzie nad powierzchnią wody mężczyzna był widziany po raz ostatni. To tam wczoraj skoncentrowano poszukiwania, ale ciała nie odnaleziono. Dziś nurkowie mieli sprawdzać m.in. bardzo głęboką, 7-metrową wyrwę w dnie rybnickiego zalewu, która znajduje się bardzo blisko miejsca, gdzie topielec wszedł do wody.

Przypomnijmy, że grupa siedmiu obywateli Ukrainy, kąpała się we wtorek w zalewie, w miejscu gdzie wejście do wody jest zabronione. Zauważyli to policjanci z wodnej jednostki, którzy patrolują teren zbiornika. Sześciu mężczyzn wyszło na brzeg, siódmy się oddalił. Na brzegu zostały jego dokumenty, odzież. Nurkowie przeczesywali wczoraj dno rybnickiego morza w najbliższej okolicy feralnego miejsca. Strażacy i policjanci sprawdzali linię brzegową, bo nie było pewne czy mężczyzna nie wyszedł z wody w innym miejscu. Nikogo nie odnaleziono. Około godziny 20 wczoraj poszukiwania zakończono. Były one kontynuowane dziś od rana. Nad zbiornikiem latał dron, teren patrolowano z łodzi.