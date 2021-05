Rybnik. Uciekał przed policją skradzionym samochodem. Porzucił skodę na...cmentarzu

Uciekał przed policją skradzionym samochodem. Porzucił skodę na...cmentarzu

Pościg za złodziejem samochodu w Rybniku! W poniedziałek, 3 maja rybniccy policjanci zauważyli charakterystyczny samochód, który dzień wcześniej został skradziony. Mundurowi próbowali zatrzymać auto do kontroli, a gdy kierowca nie zareagował na ich polecenia, ruszyli za nim pościg! Złodziej został zatrzymany. Porzucił samochód na cmentarzu...

- W poniedziałek, około godziny 11.00 podczas patrolowania ulicy Raciborskiej policjanci z rybnickiej drogówki zauważyli skodę fabia combi koloru niebieskiego, który posiadał charakterystyczne oświetlenie - informuje asp. Bogusława Kobeszko, rzecznik prasowy KMP w Rybniku.

Samochód wydał się policjantom podejrzany, gdyż dzień wcześniej do komendy wpłynęło zawiadomienie o kradzieży podobnego auta z ulicy Wyzwolenia w Rybniku. Auto miało jednak inne numery rejestracyjne.

- Stróże prawa postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli. Kiedy dali mu sygnał do zatrzymania, mężczyzna udając, że zjeżdża z drogi we wskazane przez policjantów miejsce, w pewnym momencie „dodał gazu” i zaczął uciekać - relacjonuje asp. Kobeszko.