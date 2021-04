Rybnik. Wraca sprawa budowy kopalni Paruszowiec. Wojewoda kontra Rybnik - to już wojna

Nie dla kopalni Paruszowiec? Wojewoda wniósł...skargę kasacyjną. Urzędnicy z Rybnika wściekli

Wojewoda śląski wniósł skargę kasacyjną, co oznacza, że Rybnik czeka kolejna rozprawa w obronie tego terenu przez zakusami prywatnej spółki, by zbudować kopalnię na Paruszowcu - poinformował Wojciech Kiliańczyk, przewodniczący Rady Miasta Rybnika.

Sprawa ewentualnej budowy kopalni Paruszowiec wraca więc jak bumerang, choć wszyscy myśleli, że już jest załatwiona - na korzyść mieszkańców, urzędników, którzy nie chcą takiego zakładu w dzielnicy. I w tej mierze nic się nie zmieniło.

- Oczywiście chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego oraz plany spółki BAPRO. A czy wiecie, że cała ta sytuacja może doprowadzić nie tylko do degradacji środowiska i terenów rekreacyjnych, budynków czy infrastruktury, ale również do utraty dostępu do środków UE z tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jedno jest pewne. Będziemy dalej walczyć - zapowiada Wojciech Kiliańczyk.