Rybnik: Wyciek przy Patriotów. Do rozszczelnienia instalacji doszło w bloku mieszkalnym. Interweniowała straż pożarna i pogotowie gazowe

Syreny alarmowe niosą się w Boguszowicach. W czwartek (10.06) po godz. 17 w jednym z bloków przy ulicy Patriotów w Rybniku doszło do rozszczelnienia gazu.

W budynku są prowadzone prace związane z przyłączem gazu, docelowo wszystkie mieszkania mają być w nim ogrzewane tym paliwem. Do awarii doszło prawdopodobnie podczas wykonywanych robót.

Zanim służby przyjechały na miejsce, pracownicy firmy wykonującej remont zalecili lokatorom zakręcenie gazu, niewłączanie światła, uchylenie okien.

Strażacy dokonują pomiarów w mieszkaniach. Wyłączono prąd, odłączono gaz w budynku. Zalecono mieszkańcom otwarcie piwnic w celu ich przewietrzenia.

Służby pracują na miejscu. Nie podjęto decyzji o ewakuacji lokatorów. Za to przynajmniej część z nich nie będzie miała prądu i gazu do czasu usunięcia usterki, co ma nastąpić dopiero w piątek (11.06).