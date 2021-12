Rybnik. Zębatka za cukierek. W żużlowym warsztacie ROW-u Rybnik słodycze wymienisz dziś na zużytą część z motocykla

Zgodnie z tradycją słodycze, które trafią do szpitala pochodzić będą od kibiców.

- Zapraszamy Was do warsztatu klubowego w dniach 1 oraz 2 grudnia. Od godziny 16 do 19 będzie można wymienić tam prezenty dla dzieci na rzeczy, które znajdują się w naszym magazynie czyli używane części motocykli żużlowych. To naprawdę niepowtarzalna szansa na to, by znaleźć dla siebie bardzo oryginalną pamiątkę związaną z rybnickim żużlem i przy okazji zrobić coś dla dzieciaków, które 6 grudnia z niecierpliwością będą zapewne wypatrywały Mikołaja. Pamiętajcie jednak, że liczba części jest ograniczona, więc zapraszamy na wymianę jak najwcześniej – mówi Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u Rybnik.