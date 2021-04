Rybnik. Znów wraca sprawa kopalni Paruszowiec. „Nie rozpatrujemy sprawy czy też wniosku inwestora"

Dezyderiusz Szwagrzak odpowiada na zarzuty Koalicji dla Miasta. "To Rada Miejska, a nie domowe przedszkole"

Żadnej wojny nie wywołałem. Robimy swoje. Jesteśmy (Rada Miejska -red.) organem, który uchwala i prowadzi nadzór w mieście. Niektórych zarzutów nie warto komentować. To Rada Miejska, a nie domowe przedszkole - tak odpowiada przewodniczący Rady Miejskiej Dezyderiusz Szwagrzak. Na konferencji prasowej odniósł się do zarzutów kierowanych w jego stronę odnośnie pracy radnych i nie tylko. Przeszedł też do ataku, wielokrotnie wrzucając "kamyczki" do ogródków radnych z Koalicji dla Miasta i prezydenta. To ciąg dalszy politycznego starcia w Wodzisławiu Śl.