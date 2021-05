Rydułtowy. Dzielnicowy pomógł kobiecie i jej córce - ofiarom przemocy psychicznej. Otrzymał podziękowanie. "Z córką czujemy się bezpiecznie"

Budżet obywatelski w Częstochowie. Do 14 czerwca 2021 można zgłaszać swoje pomysły

Od poniedziałku (24 maja) można zgłaszać projekty do ósmej edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Miasto czeka na pomysły mieszkańców do 14 czerwca 2021 roku włącznie. W tym roku do wydania jest w sumie blisko 9,5 miliona zł.