Rydułtowy. Punkt Szczepień Powszechnych jest już gotowy. Szczepić będzie można w nim nawet 300 osób dziennie

Szczepienia przeciw COVID-19 w Rydułtowach

Punkt powstał na parterze budynku głównego Szpitala w Rydułtowach (na terenie Izby Przyjęć). W założeniu ma szczepić 200-300 osób dziennie. W tym celu uruchomione zostaną 3 zespoły szczepiące.

W punkcie przygotowano liczne stanowiska do wypełniania kwestionariuszy wstępnego wywiadu przed szczepieniem, trzy gabinety szczepień, trzy poczekalnie dla pacjentów już zaszczepionych (wskazane jest, by po przyjęciu dawki szczepienia odczekać ok. 15 minut), a także punkt pierwszej pomocy. Co kilka kroków umieszczone są stacje do dezynfekcji rąk.

Punkt wyposażono w przejrzyste infografiki, w jaki sposób się po nim przemieszczać. W kierowaniu ruchem w obrębie punktu będzie też pomagać personel. Zgodnie z planami, o ile nie wystąpią przeszkody zewnętrzne, punkt ma ruszyć 11 maja.