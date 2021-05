Rynek w Bytomiu pełen muzyki i tańca. Impreza odbyła się w ramach uroczystości 100-lecia wybuchu III Powstania Sląskiego

Food Fest w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. Festiwal kulinarny, światła i muzyka trwa do niedzieli

Food Fest w Dąbrowie Górniczej. W Fabryce Pełnej Życie od piątku, 28 do niedzieli, 30 maja trwa festiwal kulinarny - Food Fest. Do Dąbrowy Górniczej zjechały food trucki. W ofercie jest kuchnia z całego świata, street food i kuchnia autorska. Niesamowite desery i drinki, pyszne frytki, burgery i zapiekanki, a do tego dobra muzyka. Tak tętni życiem w ten weekend dąbrowska Fabryka Pełna Życia.