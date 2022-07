Rysy. Wyprawa na najwyższą polską górę. Idziemy przez najwyżej położone schronisko w Tatrach!

Rysy – na szczyt można wejść z Polski i Słowacji

Pierwsze kroki w drodze na Rysy stawiamy w miejscowości Szczyrbskie Pleso. To popularny ośrodek sportów zimowych na Słowacji. W 1970 roku rozegrano tu Mistrzostwa Świata w Skokach Narciarskich. Pamiątką po zawodach jest nieczynna skocznia górująca nad okolicą. To również dobra baza wypadowa w góry. Odchodzą stąd liczne szlaki, w tym prowadzący na Krywań – narodową górę Słowaków, która znalazła swoje miejsce w hymnie naszych sąsiadów oraz na słowackich eurocentówkach.

Ze Szczyrbskiego Plesa kierujemy się w stronę Popradzkiego Stawu jednym z dwóch szlaków. Czerwone znaki poprowadzą nas przez las, a niebieskie drogą, którą można przejść nawet z wózkiem dla dzieci. W przypadku rodziców z dziećmi wycieczka powinna zakończyć się właśnie przy stawie. W malowniczym miejscu, oprócz pięknych widoków, znajdziemy schronisko, w którym z pewnością dostaniemy coś smacznego do jedzenia i picia. Osoby, które nie chcą iść w wyższe góry, na pewno nie będą zawiedzione odwiedzinami przy Popradzkim Stawie.



Rodziny z dziećmi zostawiamy przy schronisku, a sami idziemy dalej trzymając się początkowo niebieskich, a nieco później – czerwonych znaków. Roślinność karłowacieje z każdym kolejnym metrem, aż w końcu wychodzimy na otwartą przestrzeń. Na tych wysokościach nawet w środku lata może leżeć śnieg. Pamiętajmy o tym, szykując się do wyjścia. Dochodzimy powoli do Żabich Stawów, dwóch urokliwych jeziorek otoczonych ostrymi krawędziami gór.