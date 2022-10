Rywalizacja w Beskidach: Zobaczcie ZDJĘCIA z Rajdu Wisły 2022

Rajd Wisły 2022. Na beskidzkich trasach łącznie 40 duetów

Rywalizacja w ramach 67. Rajdu Wisły została zaplanowana na piątek, 30 września i sobotę, 1 października. Jeszcze przed weekendem kierowcy rywalizowali w Ustroniu na trasie przebiegającej ulicami Wczasową i Turystyczną, a także na odcinku specjalnym Dobka – Partecznik. Do późnych godzin wieczornych można było śledzić ich zmagania również na odcinku specjalnym od przystanku Wisła Czarne Wylęgarnia do skrzyżowania Czarne-Kubalonka i dalej ulicą Zameczek do szczytu Kubalonki.

Łącznie do rajdu zgłosiło się 97 załóg. 40 duetów, które rywalizują w ramach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, z czego 35 jest uprawnionych do zdobywania punktów do klasyfikacji cyklu. 67. edycja Rajdu Wisły jest także rundą MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP) oraz regionalnych cykli: Rajdowych Mistrzostw Południa (RMP) i Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska (RSMŚl).