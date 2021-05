Rząd luzuje obostrzenia. Maseczki nie będą obowiązkowe na otwartej przestrzeni od 15 maja. Jest rozporządzenie

WHO dopuszcza do użycia kolejną szczepionkę przeciw COVID-19. To preparat chińskiej firmy Sinopharm

Światowa Organizacja Zdrowia zezwoliła w piątek (7 maja) na stosowanie w nagłych wypadkach szczepionki COVID-19 wyprodukowanej przez chińską firmę Sinopharm - poinformowało Associated Press. To pierwsza szczepionka dopuszczona przez WHO, która nie została wyprodukowana na Zachodzie. Decyzja ma umożliwić użycie milionów dawek, które dotrą do krajów potrzebujących w ramach wspieranego przez ONZ programu wprowadzania szczepionek na koronawirusa.