Rząd luzuje obostrzenia. Od 15 maja maseczki nie będą obowiązkowe na otwartej przestrzeni. Jest rządowe rozporządzenie

Rząd luzuje obostrzenia w sprawie maseczek

Od dnia 15 maja do 5 czerwca nie będzie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. To jeden z kluczowych zapisów opublikowanego w czwartek, 6 maja, rządowego rozporządzenia w sprawie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

W dokumencie wprost napisano, że „od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. nakaz, o którym mowa w ust. 1 (nakaz zasłania ust i nosa maseczką – przyp. Red.), nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu”.

To jednak nie oznacza, że maseczki całkiem znikną. Lista miejsc, w których wciąż będą konieczne jest długa, to m.in. transport publiczny, drogi, place, cmentarze, promenady, bulwary, zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej, w tym szkoły czy banki, a także obiekty handlowe. Nakaz noszenia maseczek w tych przestrzeniach przedłużono do 6 czerwca.