Rząd luzuje obostrzenia w maju i zdejmuje maseczki. Oto harmonogram otwarcia restauracji, kin, siłowni i centrów handlowych

Klasy 1-3 wrócą do szkół już od 4 maja. To powrót do nauki stacjonarnej. Rząd luzuje obostrzenia

Powrót uczniów do szkół już w maju. Nauka stacjonarna w szkołach to priorytet w kwestii luzowania obostrzeń. Premier Mateusz Morawiecki przestawił w środę, 28 kwietnia, program odmrażania gospodarki i luzowania restrykcji. Pewnym jest powrót do nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych w klasach 1-3. Najmłodsi uczniowie wrócą do nauki w szkole już od 4 kwietnia.