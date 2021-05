Rząd zachęca do szczepień. Będzie loteria i szereg udogodnień. Druga dawka w dowolnym punkcie. Sprawdźcie, co i kiedy się zmieni

Jak podał Michał Dworczyk podczas spotkania z mediami, z sondażu CBOS wynika, że blisko 70 proc. Polaków deklaruje chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19. Zdaniem ministra to jednak niewystarczająca zdaniem rządu liczba chętnych. Z tego też powodu podjęte zostaną inicjatywy zachęcające do wzięcia udziału w akcji szczepień. Rząd nie ma jednak zamiaru wprowadzania obowiązku szczepień. Jedną z zachęt ma być właśnie loteria zorganizowana przez Totalizator Sportowy.

- Do tej pory wiele osób zwracało uwagę na to, że zaszczepili się pierwszą dawką w jednym punkcie, chcieliby się zaszczepić w innym. To było niemożliwe albo trudne. Myślę, że to będzie istotne zwłaszcza w okresie wakacyjnym - od 1 lipca takiego problemu już nie będzie. Każdy, kto zaszczepił się pierwszą dawką, będzie mógł znaleźć sobie termin w dowolnym, innym punkcie i się zaszczepić drugą dawką - poinformował Dworczyk.

- Każda gmina otrzyma na działania promocyjne od 10 do 40 tys. zł. Będzie również element rywalizacji: dla pierwszych 500 gmin, które przekroczą wskaźnik 75 proc. zaszczepienia swoich mieszkańców, otrzymają 100 tys. zł - zapowiedział minister. Ma to sprawić, że gminy będą rywalizować między sobą w kwestii szczepień.

Łatwiej mają mieć też seniorzy. - W najbliższym czasie wykonane zostaną połączenia telefoniczne do wszystkich osób powyżej 70. roku życia z pytaniem, czy już się zaszczepiły, a jeśli nie, będzie im oferowane szczepienie, które zostanie zorganizowane przez zespół wyjazdowy. Zespół szczepiący dojedzie do takiej osoby, która zadeklaruje chęć zaszczepienia - poinformował Dworczyk.

Loteria programu szczepień

Minister zapowiedział, że loteria, która ma zachęcić do udziału w szczepieniach zostanie zorganizowana przez Totalizator Sportowy i wystartuje 1 lipca. Jedną z nagród będzie milion złotych.

- Za dwa tygodnie pokażemy dokładnie, jak ten program będzie wyglądał, ale już mogę powiedzieć, że nagrody będą atrakcyjne. Mniej więcej co dwutysięczna osoba, która będzie się szczepiła będzie otrzymywała 500 zł - to taka nagroda gwarantowana. Każdy uczestnik będzie miał cztery szanse na wygraną - co tydzień będą losowane nagrody po 50 tys. zł, do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe, hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, vouchery ubezpieczeniowe. Co miesiąc będą dwie nagrody po 100 tys. zł, samochód hybrydowy, w finale dwa razy po milion złotych i również samochód hybrydowy - wyjaśniał minister.

Na te wszystkie działania rząd wyda ponad 140 mln złotych. - To bardzo dużo pieniędzy, ale przeznaczone są one na to, byśmy jak najszybciej poradzili sobie z pandemią - podkreślił Michał Dworczyk. W loterii udział będzie mogła wziąć udział każda osoba, która do tej pory się zaszczepiła lub zarejestrowała.