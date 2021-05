Rząd zużył w majówkę zarezerwowane szczepionki J&J? Burza w mediach społecznościowych. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w woj. śląskim

- Nie mamy informacji o anulowaniu zamówień - zapewnia Alina Kucharzewska, rzeczniczka prasowa wojewody śląskiego. - Punkty, które zgłosiły zapotrzebowanie na preparaty koncernu Johnson&Johnson, otrzymają je. Jeszcze dzisiaj do czterech punktów w woj. śląskim zostanie dostarczonych łącznie 1 700 dawek. Najwięcej do powszechnego punktu szczepień Wawel w Sosnowcu (1 400 dawek). Pozostałe trafią do Centrum Szczepień Bury i przychodni przy ul. Broniewskiego w Bielsku-Białej oraz do punktu szczepienia przy ul. Dworcowej w Gliwicach - wymienia.