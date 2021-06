Rząd zwiększy limit osób w kościołach. To już pewne. Premier odniósł się do apelu Przewodniczącego Episkopatu Polski

- Sam Mateusz Morawiecki miał pozytywnie odnieść się do stanowiska episkopatu i zapewnił, że w tym tygodniu - być może do 10 czerwca - zostaną podjęte decyzje ws. poluzowania obostrzeń w kościołach - podała wcześniej WP.

W piśmie przewodniczący KEP zwracał uwagę na to, że restrykcje dotyczące innych dziedzin gospodarki zostają zniesione lub luzowane, a limit osób w kościołach nie zmienił się od 4 listopada 2020 roku, czyli od szczytu III fali i jest to jedna osoba na 15 m kw. Dodaje, że w uroczystościach takich jak wesele, może wziąć udział 150 osób, natomiast w kościele goście nie mogą wejść do świątyni - zmuszeni są do pozostania na zewnątrz.