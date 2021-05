Rzepiary znów buszują w rzepaku. Internet oszalał MEMY Dziewczyny robią zdjęcia w rzepaku, rolnicy są wściekli - śmieje się internet

Rzepiary - to miano, jakim określa się fotografujące się kobiety i dziewczyny w polach rzepaku. Rzepak bowiem robi furorę nie tylko ze względu na swoje walory, jakie niesie jego uprawa, ale również jest doskonałym tłem do sesji zdjęciowych. Fotki w rzepaku podbijają Facebooka, czy Instagram. Co sądzą o tym internauci? Zobacz memy, które oceniają ten trend i z przymrużeniem oka komentują nowe "zmartwienie" rolników. Zobacz MEMY >>>

memy.pl / Internet