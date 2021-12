Rzucał nożami w mieszkańca Będzina! Na sumieniu ma jeszcze mnóstwo innych przewinień. Jak to się skończyło?

Będzin. Zatrzymano mężczyznę, który rzucał nożami i znieważył policjantów

W ubiegłym tygodniu policjanci z będzińskiej patrolówki udali się na interwencję do jednego z domów na terenie miasta, gdzie doszło do awantury. Zgłaszający poinformowali mundurowych, że cała sytuacja rozpoczęła się nieco wcześniej przed terenem zamieszkiwanej posesji. Doszło wtedy do sprzeczki pomiędzy zgłaszającym, a 21-letnim mężczyzną.

Kiedy wydawać by się mogło, że cała sytuacja jest rozwiązana, okazało się, że to dopiero początek agresji ze strony 21-latka.