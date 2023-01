Rzucanie palenia. Papierosy są niezdrowe, drogie i śmierdzą. Rzuć je! Co dzieje się w organizmie, kiedy przestajesz palić? Katarzyna Wiśniewska-Lewicka

Rzucenie palenia to numer jeden na liście noworocznych postanowień. Dlaczego? To oczywista oczywistość: papierosy śmierdzą, są koszmarnie drogie, niemodne, ale przede wszystkim – bardzo, bardzo niezdrowe. Nic, tylko rzucić. Statystyka mówi jednak, że tylko 8 proc. z nas potrafi wytrwać w realizacji noworocznych celów. Niektóre źródła podają, że aż 80 proc. osób rezygnuje z nich do końca lutego. Dlaczego? Bo, po pierwsze, nasze postanowienia często po prostu są nierealne, zbyt „na wyrost”. Po drugie – nie mamy planu działania. Po trzecie – nie wiemy, dlaczego właściwie wprowadzamy zmianę. Jednak w przypadku palenia ten ostatni punkt jest oczywisty: robimy to przede wszystkim dla zdrowia. I niezależnie, czy to styczeń, luty, czy listopad – zawsze warto to zrobić. Oto, co dzieje się w organizmie, kiedy rzucimy palenie. Zobacz naszą galerię!