S1 Bielsko-Biała. Zderzenie dwóch samochodów. Zachowaj czujność w tym rejonie!

Na autostradzie S1 w Bielsku-Białej, w rejonie zjazdu do ulicy Katowickiej, doszło do kolizji. Jest to odcinek znany kierowcom, często niebezpieczny. Kilkanaście minut temu zderzyły się ze sobą dwa samochody, przez co komunikacja na tym obszarze jest częściowo utrudniona.

Policja jest już na miejscu i obsługuje zdarzenie. Uczestnicy na pasie awaryjnym.