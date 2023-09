Są pieniądze na modernizację SOR-ów w beskidzkich szpitalach: Bielskim Szpitalu Wojewódzkim i Śląskim Szpitalu w Cieszynie. Prawie 25 mln

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę placówek medycznych, które w konkursie otrzymały fundusze na modernizację, rozbudowę i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Bielski Szpital Wojewódzki otrzymał dofinansowanie na kwotę 9 mln 250 tys. zł, a Śląski Szpital w Cieszynie - 15 mln zł.

- To ogromne wsparcie dla obu szpitali i realne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i miasta Bielsko-Biała - komentuje Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. - Bardzo się cieszę, że te pieniądze trafią właśnie do placówek medycznych z naszego regionu, ponieważ plan rozbudowy, modernizacji i doposażenia obu SOR-ów w końcu będą zrealizowane - dodaje minister Puda.

Konkurs został ogłoszony 27 stycznia 2023 r. z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego. Do konkursu przystąpiło 207 wnioskodawców, z czego wybrano 152 projekty. Maksymalna wartość dofinansowania jednego wniosku to 15 mln zł, a minimalna - 2 mln zł. Termin realizacji inwestycji to koniec 2025 roku.