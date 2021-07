Sabina Waszut „Emigranci. Podróż za horyzont”. Recenzja: wola przetrwania, walka o marzenia i siła miłości. Bardzo dobra powieść

Wizja lepszego życia i własnej ziemi

W pierwszej części serii „Emigranci” poznajemy chłopską rodzinę Gajdów z Galicji. Jest początek XX wieku. Gajdowie mieszkają w małej wsi, gdzie bieda aż piszczy, a głód jest codziennością mieszkańców. Mają troje dzieci, czwarte zmarło. Kiedy pewnego dnia nie potrafiący ani czytać, ani pisać Włodek Gajda słyszy przypadkiem w karczmie opowieść o krainie szczęścia - Brazylei (tak nazywana była Brazylia), postanawia spróbować odmienić los swój, żony Hanny oraz dzieci: Jury, Marysi i Zenka. Wizja własnej ziemi, lepszego bytu bardzo kusi Włodka. Kusi na tyle mocno, że chłop sprzedaje ziemię, dom i decyduje się zabrać najbliższych w podróż w nieznane.

Gajdowie wraz z setkami innych emigrantów z Polski wyruszają najpierw do Niemiec, a stamtąd płyną statkiem do Ameryki Południowej. Życie na statku nie będzie usłane różami… Jeszcze zanim dotrą do celu swej podróży przeżyją wiele. A czy życie w Brazylii spełni oczekiwania Gajdów? Jak prości chłopi poradzą sobie w obcym kraju, nie znając języka i kultury Brazylijczyków? Na obcym kontynencie los wystawi ich na niejedną próbę...