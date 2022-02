Sąd otworzył postępowanie w sprawie układu restrukturyzacyjnego Ruch Chorzów. Cały proces zacznie się od nowa

Sąd otworzył postępowanie w sprawie układu restrukturyzacyjnego Ruch Chorzów

Plan naprawy finansów Ruchu Chorzów przygotowany przygotowany klub został w listopadzie 2017 roku przyjęty przez wierzycieli (za głosowało 160 podmiotów ze 177 biorących udział w głosowaniu, a wszystkich wierzycieli było 228), a w grudniu 2017 roku zatwierdził go Sąd Rejonowy Katowice-Wschód.

Układ uprawomocnił się w kwietniu 2018 r. i uratował Niebieskich przed upadkiem. Chorzowianie zaczęli spłacać wierzycieli w kwartalnych ratach po 400 tys. zł. Szybko jednak okazało się, że to stanowczo za dużo jak na możliwości spadającego do coraz niższych lig klub i po kilku ratach spłaty zostały zawieszone, a prawnicy Niebieskich wystąpili do sądu z wnioskiem o ich zmniejszenie.

Postępowanie długo było zawieszone ze względu na niedyspozycję prowadzącego sprawę sędziego. W końcu jednak zapadła decyzja. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód przychylił się do złożonego wniosku i ponownie otworzył postępowanie w przedmiocie zmiany układu restrukturyzacyjnego.