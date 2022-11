Salony Agata świętują 70. urodziny – wraz z marką sprawdzamy, jakie trendy aranżacyjne królowały w ostatnich dekadach

Urodziny to najlepsza okazja do tego, by sięgnąć pamięcią w daleką przeszłość, a w przypadku tej popularnej marki wnętrzarskiej naprawdę mamy co wspominać. Salony Agata to twórca i obserwator rozwijających się na przestrzeni lat trendów w aranżacji wnętrz. Z okazji swojego święta, marka przybliża historyczne nurty i zabiera w niezwykłą podróż po polskim designie.

Lata 50.

Lata 60.

Lata 70.

Lata 70. były momentem, w którym polski rynek otworzył się nieco na import mebli. Nastąpiła eksplozja kolorów, królowały charakterystyczne desenie oraz wielobarwne tekstylia. Wyjątkowości meblom dodawały również niekonwencjonalne kształty. Być może dlatego ten okres do tej pory wzbudza zachwyt u wielu miłośników architektury wnętrz. Mówiąc o tym czasie, należy wspomnieć o niezwykle popularnych wtedy rozkładanych wersalkach, które były symbolem zachodniego dobrobytu. Od kilku lat ponownie wracają do łask i można je spotkać w wielu polskich domach – praktyczne modele, wyposażone m.in. w funkcję spania i w wielu kolorach tkanin można znaleźć w ofercie Salonów Agata.

Lata 80.

Regres gospodarczy i likwidacja większości placówek wzornictwa spowodowały, że rynek meblowy ponownie został znacznie ograniczony. Dlatego we wnętrzach bardzo często można było spotkać modele doskonale znane z poprzednich dekad. Ten wtórnie modernistyczny miszmasz dopełniały masywne komplety mebli, na które składały się szafki, komody, a także barki. Obecnie urok tego czasu odkryć można w nowoczesnych, o wiele lżejszych formach, przeznaczonych do zagospodarowania całych ścian.

Lata 90.

Do polskich wnętrz wkroczył długo wyczekiwany przepych. W modzie były obszerne, miękkie i puchate komplety wypoczynkowe, składające się z niezwykle wygodnych kanap oraz foteli. Najbardziej pożądane stały się modele wykonane ze skóry naturalnej lub ekologicznej. Ten trend do tej pory można zaobserwować w polskich domach w prawie niezmienionej formie. Powód jest niezwykle prosty – te bryły polscy konsumenci kupowali z myślą, że będą im służyć przez lata.

Lata 2000-2010

W aranżacjach przestrzeni zaczęło pojawiać się dużo kolorów. Można było je odnaleźć na przykład w barwach tkanin stosowanych do mebli tapicerowanych. Nastąpił również powrót do czerni oraz odcieni drewna venge, które stosowano szczególnie przy tworzeniu powracających mebli skrzyniowych, brył o dużych gabarytach.

Lata 2010-2022

Współcześnie dąży się do tego, by aranżacje dawały poczucie otwartej przestrzeni oraz oddechu. Powszechne jest stosowanie jednolitych, stonowanych barw, wyrazistych kontrastów, a także wyrażanie zamiłowania do minimalizmu. Od kilku lat modne stały się białe meble w macie, a także te zachowane w naturalnych odcieniach drewna – np. dębu sonoma. Już teraz można uznać, że odegrały one znaczącą rolę dla rynku wzorniczego, wprowadzając w Polsce takie style wnętrz, jak obecny nowoczesny czy scandi. Ostatnie lata to z kolei eksplozja nowych kierunków, takich jak styl loftowy, zwany również industrialnym, powrót do mebli vintage, a także coraz odważniej „goszczący” się w polskich domach styl eklektyczny.