Samochody używane w Polsce są coraz droższe. Dlaczego tak się dzieje i czy warto wstrzymać się ze zmianą auta?

Samochody używane są coraz droższe. Z czego to wynika?

Być może niektórzy myśleli, że pandemia koronawirusa sprawi, że ceny samochodów używanych będą spadały. Jak się okazało - jest wręcz odwrotnie. Są one coraz droższe i nic na to nie wskazuje, żeby w najbliższej przyszłości się to zmieniło. Ceny dalej będą wzrastały.

Jak informuje AAA Auto, czyli dealer samochodów używanych w Europie Środkowej i Wschodniej, obecnie rynek wtórny bije rekordy, a wysoki popyt powoduje znaczący wzrost cen najpopularniejszych modeli. Wpływ na całą sytuację ma także ograniczona produkcja nowych samochodów.

W fabrykach nie brakuje przestojów, które są spowodowane brakiem odpowiednich komponentów. Nie dalej, jak na początku lipca stanęła produkcja w tyskiej fabryce Stellantis.