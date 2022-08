Samolot na każdą kieszeń? Przecież to oksymoron! Sprawdź, ile trzeba wydać na własne skrzydła Paweł Kurczonek

Apollo Fox Rotax 912, 105000 złOPIS: Sprzedam samolot Apolo Fox z 2005 roku z silnikiem Rotax 912 80 KM . Samolot ma składane skrzydła .Śmigło Duc..Samolot posiada fabryczny zaczep do holowania banera.Zarejestrowany w Polsce. OLX Zobacz galerię (49 zdjęć)

Gdy ktoś powie „własny samolot”, pierwsze co przychodzi nam na myśl, to kwota, którą trzeba wydać, by móc cieszyć się własnymi skrzydłami. Okazuje się, że to wcale nie musi kosztować fortuny. Najprostszą konstrukcję latającą możemy kupić już za kilkanaście tysięcy. To przecież mniej, niż niejeden samochód! Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź, jaką maszynę kupisz za 16 tys., a na jaką potrzebujesz nieco ponad 100 tys. zł.