Samorządowcy: sposób wyznaczania czerwonych i żółtych stref wymaga korekty i dostosowania do realiów na Śląsku

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zajął podczas swojego ostatniego posiedzenia jasne stanowisko: sposób, w jaki wyznaczane są czerwone i żółte strefy, wymaga korekty i dostosowania do realiów, które panują na Śląsku. Stanowisko to zostało wysłane do premiera, ministra zdrowia oraz ministra edukacji narodowej.