Sanah, Masked Wolf, Armand Van Helden, Elderbrook, Claptone i inni dołączają do lineupu Fest Festivalu 2022

Armand Van Helden - prekursor house’u, DJ, producent, zdobywca Grammy, ikona muzyki elektronicznej i współzałożyciel duetu Duck Sauce już w sierpniu zawita na Śląsku. Festowej publiczności zaprezentuje swoje największe hity takie jak “You Don’t Know Me”.

Elderbrook powróci do Polski po genialnych koncertach w Warszawie i Poznaniu. Nazwać Alexandra Kotza artystą elektronicznym to zdecydowanie za mało. To określenie nie oddaje całej prawdy – jest on jednocześnie wokalistą, autorem tekstów, producentem i multiinstrumentalistą. Elderbrook podczas występów swoją energią wypełnia całą scenę, mimo, że występuje na niej sam. Już w sierpniu zaprezentuje w Parku Śląskim swoje utwory takie jak „Numb”, „Something About You” czy „Inner Light”

Zamaskowany artysta przejmie DJ-kę w Parku Śląskim! Claptone, stały rezydent na Ibizie przeniesie publiczność Fest Festivalu do tajemniczego świata dźwięków, w których nietrudno się zatracić. Autor takich hitów takich jak “Heartbeat”, “No Eyes” czy “Before I Lose My Mind” jest jedną z najbardziej rozchwytywanych postaci na scenie DJskiej.