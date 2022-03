Sanatorium Miłości 4. Największe ,,wzięcie" ma Piotr Hubert z Siemianowic Śląskich, chociaż... program jeszcze nie wystartował

Czy Piotr Hubert zyska uznanie kuracjuszek?

Na czarnego konia tej edycji typowany jest Piotr Hubert z Siemianowic Śląskich, przynajmniej tak wynika z komentarzy na FB. Na razie zbiera same pochlebne komentarze od fanek programu.

- Pan i inni Uczestnicy dajecie nam 60 plus, dowód na to, że warto z wiatrem spróbować w berka grać. To trudny czas, wojny o wolność Ukrainy. Dlatego taki oddech jest również potrzebny - pisze w poście jedna z kobiet.

Tematów do rozmowy na sanatoryjnych randkach na pewno panu Piotrowi nie zabraknie - bo to człowiek pełen pasji, który imał się wielu zawodów, a życie go boleśnie doświadczyło.

Piotr Hubert to typ wrażliwego poety. Studiował we Lwowie elektronikę, ale na piątym roku został wyrzucony, po tym jak złożył kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Dokończył studia w Gliwicach i pracował w szkole jako nauczyciel. Później był sztygarem w kopalni i urzędnikiem. Jedenaście lat spędził w Niemczech pracując jako taksówkarz.

Wielkim hobby Piotra zawsze był teatr. Do dzisiaj z łezką w oku wspomina swoją rolę Chochoła w „Weselu” Wyspiańskiego, którą odegrał jako młody chłopak. Obecnie, będąc po ciężkiej chorobie, z realizacją tej pasji ma pewne problemy. Mimo to nie poddaje się, śpiewa w chórze partie basu i tenora.

Piotr praktycznie sam zbudował dom. Teraz własnoręcznie tworzy meble, które wkrótce zapełnią tę zaprojektowaną w autorski sposób domową przestrzeń.

Mówi, że siłę, by walczyć z przeciwnościami losu, wyniósł z rodzinnego domu, który był pełen miłości. Mimo trudnych doświadczeń zdrowotnych, Piotr jest bardzo sprawny fizycznie. Co roku wchodzi na Rysy, a „Pilsko robi na śniadanie”.

Będziecie oglądać?

Jaki Piotr Hubert okaże się przy bliższym poznaniu? Co kryje się za jego powierzchownością i czy zyska uznanie wśród kuracjuszek - przekonamy się już w niedzielę. Program poprowadzi Marta Manowska, która dobrze sprawdziła się w tej roli w trzech ubiegłych edycjach programu. Pierwszy odcinek Sanatorium Miłości w niedzielę o 21:15 w TVP1.