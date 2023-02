,,Sanatorium miłości 5”: Krzysztofowi poza Iwonką podobają się trzy inne kuracjuszki. W niedzielę 8. odcinek programu. Obejrzyjcie zdjęcia!

W 8. Odcinku ,,Sanatorium miłości” na kuracjuszy czekać będzie jak zwykle szereg aktywności. Będą zajęcia na plenerowej siłowni, a panie udadzą się na lekcję jogi, zaś Zbigniew i Bożena urządzą sobie konną przejażdżkę. Z kolei Iwona Żarnowiecka uda się na prywatną rozmowę z Martą Manowską, w trakcie której z pewnością zdobędzie się na niejedno intymne wyznanie!

Najbardziej zaskakujące będzie to co zrobi Krzysztof! Wybierze się na przejażdżkę rowerową, do zabytkowego zamku, a towarzyszyć mu będzie… Asia Dyrkacz. Czyżby od dawna miał ochotę zaprosić ją na randkę, a dopiero teraz się odważył? Czy będą mieli wspólne tematy do rozmowy?