,,Sanatorium miłości 5”: Wiemy, co wydarzy się w 3. odcinku. Kuracjusze rozpalą swoje zmysły, a potem… zejdą pod wodę. ZDJĘCIA!

Poranek rozpocznie się jak zwykle, w sielankowej atmosferze - będą rozmowy w pokojach, dzielenie się wrażeniami z dansingu, którym zakończył się drugi odcinek. W tej atmosferze do jednego z pokoi zawita prowadząca program Marta Manowska, żeby przekazać kopertę dla Kuracjusza Odcinka. Kto nim zostanie? To arcytrudne pytanie i typować można raczej na chybił- trafił, bo kuracjusze tak rozkręcili się w pierwszych dwóch odcinkach – że na ten honorowy tytuł zasługuje każdy z uczestników. Trzeba przyznać, że produkcja wybrała do tej edycji same ,,kolorowe ptaki”. A seniorzy nie tracą ani jednej chwili – widać, że od początku udało im się stworzyć bardzo zgraną ekipę.

Trzeci odcinek show 5 edycji ,,Sanatorium miłości” upłynie w bardzo zmysłowej scenerii. Pierwszym punktem dnia będą warsztaty zapachowe. Każdy z panów będzie miał skomponować zapach dla swojej pani. I odwrotnie.