„Sanatorium miłości” już w styczniu na antenie TVP. Znamy uczestników. Nasz region reprezentować będzie mieszkanka Tarnowskich Gór!

Zdjęcia do V sezonu „Sanatorium miłości” kręcone były we wrześniu. Tym razem „Sanatorium miłości” odwiedziło malownicze tereny województwa świętokrzyskiego - widzowie będą mogli zobaczyć największe atrakcje Buska: m.in. Park Miejski i nowoczesny kompleks tężniowy oraz kilka wartych odwiedzenia atrakcji turystycznych w okolicznych miejscowościach, m.in. w Wiślicy, Chęcinach czy Kielcach.

Uczestnicy rozpoczną turnus od tradycyjnego speedatingu, ale tym razem odbędzie się on z opaskami na oczach!

Kto wystąpi w V edycji „Sanatorium miłości”?

Będziemy mieli dwie mieszkanki Warszawy – jedna z nich wróciła do kraju po 40 latach pobytu w Stanach Zjednoczonych, druga natomiast jest aktywną zawodowo urzędniczką, która zjeździła niemal całą Europę. Podobnie jak rok temu, Podlasie będzie miało swoją przedstawicielkę. Będzie nią energiczna mieszkanka Augustowa, dla której doba jest zdecydowanie za krótka. Z Tarnowskich Gór przyjechała zaś miłośniczka pieszych wędrówek, jazdy na rolkach i rowerze.