,,Sanatorium miłości” na półmetku. Tak wielu par w tym programie jeszcze nie było! Co zobaczymy w 6 odcinku? Będą miłosne deklaracje!

Ewa z Tarnowskich Gór, która jako jedyna reprezentuje w programie województwo śląskie, znalazła bratnią duszę w Józefie z Dolnego Śląska. Oboje wyraźnie lubią przebywać w swoim towarzystwie, mają też sportowe dusze, a jedną z pasji, której oboje się oddają, jest jazda na rolkach (podziwiamy!).

Gdańszczanka Jola już w pierwszym odcinku wpadła w ramiona Zdzicha, trochę namieszała w tym związku Anita – ale wszystko wskazuje na to, że randka Zdzicha i stomatolożki nie miało żadnego znaczenia. W ostatnim odcinku, Jola ze Zdzichem mignęli nam na ekranie, kiedy wymieniali się soczystym pocałunkiem na dobranoc. Tym dwojgu również nie brakuje tematów do rozmów, prywatnie mieszkają też blisko siebie – Jola jest z Gdańska, a Zdzichu przyjechał do ,,Sanatorium miłości” z Tczewa. W niedzielnym odcinku tak jak lubią, pójdą po prostu... do parku.