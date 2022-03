Sandecja Nowy Sącz- GKS Tychy 2:3. Ważna wygrana tyszan

Piłkarze GKS Tychy odnieśli ważne zwycięstwo w Nowym Sączu i przegonili Sandecję w tabeli. Dla piłkarzy Dariusza Dudka gra na własnym stadionie jest prawdziwym przekleństwem. W tym sezonie na swoim obiekcie wygrali tylko raz, a w ostatnich sześciu potyczkach rozgrywanych bez udziału publiczności na modernizowanym boisku nie potrafili odnieść zwycięstwa.

Piłkarze Artura Derbina we wspaniałym stylu zaczęli mecz w Nowym Sączu i już po 6 minutach prowadzili 2:0. Najpierw wspaniałym uderzeniem z rzutu wolnego z 30 m popisał się Krzysztof Wołkowicz, a chwilę później po jego dośrodkowaniu celnym strzałem głową popisał się Wiktor Żytek.

Gospodarze po takim ciosie długo nie mogli się podnieść, ale w końcu ruszyli do odrabiania start i jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu. Obydwa gole padły w taki sam sposób. Za zagrania ręką w polu karnym GKS sędzia dyktował rzuty karne, które na gole zamieniał Łukasz Zjawiński. Co prawda Konrad Jałocha wyczuwał intencje strzelca był bliski obrony tych strzałów, ale mocno uderzona piłka zawsze wpadała do siatki.