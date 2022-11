Sandecja Nowy Sącz - Zagłębie Sosnowiec 4:1. Klęska z ostatnią drużyną I ligi

Zagłębie jechało na mecz z Sandecją, by przerwać złą passę, a tymczasem sosnowiczanie przegrali z ostatnią drużyną tabeli Fortuna 1. Ligi. Dla zespołu z Nowego Sącza było to dopiero drugie ligowe zwycięstwo w tym sezonie.

Mecz rozgrywany na stadionie w Niepołomicach zaczął się po myśli podopiecznych trenera Artura Skowronka, bowiem tuż przed przerwą po zagraniu Filipa Borowskiego Marek Fabry sprytnym strzałem z bliska trafił do siatki.

Okazało się jednak, że były to miłe złego początki. Jeszcze w I połowie do remisu doprowadził bowiem Jakub Wróbla, który uderzył mocno lewą nogą i zdobył tzw. gola do szatni. Po przerwie na murawie dominowała już Sandecja i na efekty nie trzeba było długo czekać.