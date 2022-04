Sandecja - Podbeskidzie 0:1. Efekt Smyły zadziałał. Podbeskidzie wraca do walki o baraże

Zatrudniony przez Podbeskidzie w roli "strażaka" Mirosław Smyła zapewniał, że ma prosty plan na ostatnie pięć meczów sezonu: zachować to, co w grze Górali funkcjonowało do tej pory dobrze oraz poprawić to, co szwankowało. Doświadczony trener nie zmarnował ani minuty z 48 godzin pracy z nowym zespołem i osiągnął swój cel - po 11 kolejkach bez zwycięstwa Podbeskidzie wygrało w Nowym Sączu swój pierwszy mecz w 2022 roku i jakimś cudem wciąż liczy się w wyścigu o udział w barażach o awans do ekstraklasy.

W tygodniach poprzedzających zwolnienie trenerów Piotra Jawnego i Marcina Dymkowskiego Podbeskidzie nie sprawiało wrażenia drużyny, która potrzebuje motywacji. Choć Górale śrubowali swój własny rekord meczów bez wygranej w jednej rundzie, to w większości spotkań przeważali nad rywalami i stwarzali mnóstwo szans do zdobycia bramki. Z całą pewnością potrzebowali jednak nowego pomysłu na to, jak poprawić swoją kulejącą skuteczność. Smyła nie dokonał więc rewolucji w składzie ani w ustawieniu, ale nakazał swoim zawodnikom grać bardziej bezpośrednio, a czasem ustawiać się niżej i grać z kontrataku lub długimi piłkami.