Санкції працюють? Серія 8. Czy sankcje działają? Seria 8

З одного боку – здійснюється мрія всіх прихильників «імпортзаміщення»: імпорт просто зник, заміняй – не хочу. З іншого – мрія в них збулася як у старій хохмі: «Життя – вдалося! Жаль, що так швидко ... »

І у зв'язку з цим у мене питання до так званих «патріотів»: а чому всі навколо швидко перевзулися і тепер з потроєною силою твердять про якусь «затяжну війну», яка тепер ніби «неминуча»? Фактичне припинення імпорту означає, що у Росії скоро все почне легко зупинятися (включаючи індивідуальні автомобільні дорогих росіян), а магазинні полиці – швидко очищатися від продуктів. Найживішим прикладом країни з недостатнім імпортом був Радянський Союз – і пам'ять про його вічні порожні полиці, черги і дефіцити збереглася навіть у звичайно чистих мізках застарілих совків.

Скільки часу є в запасі у РФ? Я думаю, дуже небагато, і рахунок зовсім не на роки, а на місяці. Вести завойовницьку війну в умовах тотальної нестачі ВСЬОГО та у повній економічній блокаді раніше не вдавалося нікому. Навіть у гітлерівської Німеччини були союзники. У РФ з союзників – лише лукавий білоруський Лука, але й це не союзник, а лише придаток, причому і від нього можна будь-якої миті чекати найнесподіваніших сюрпризів . Як казав Талейран: "Вчасно зрадити - це передбачати!"