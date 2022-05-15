Санкції працюють? Серія 8. Czy sankcje działają? Seria 8

Anastasiia Popenko
Pixabay
Udostępnij:
Рубль на Московській біржі продовжує ставити нові рекорди «зміцнення». Зараз уже чи 65, чи 64 за долар – точно не дивилася. Це при тому, що Росія опинилася у повній економічній блокаді у світі та у безнадійному становищі в Україні. Парадокс? Ні. Це лише означає, що в Росію практично припинився імпорт - до них нічого не ввозять вже кілька місяців. Тобто долари Росії витрачати нікуди, вони стають хіба що не потрібні – ось рубль і зростає.

З одного боку – здійснюється мрія всіх прихильників «імпортзаміщення»: імпорт просто зник, заміняй – не хочу. З іншого – мрія в них збулася як у старій хохмі: «Життя – вдалося! Жаль, що так швидко ... »

І у зв'язку з цим у мене питання до так званих «патріотів»: а чому всі навколо швидко перевзулися і тепер з потроєною силою твердять про якусь «затяжну війну», яка тепер ніби «неминуча»? Фактичне припинення імпорту означає, що у Росії скоро все почне легко зупинятися (включаючи індивідуальні автомобільні дорогих росіян), а магазинні полиці – швидко очищатися від продуктів. Найживішим прикладом країни з недостатнім імпортом був Радянський Союз – і пам'ять про його вічні порожні полиці, черги і дефіцити збереглася навіть у звичайно чистих мізках застарілих совків.

Скільки часу є в запасі у РФ? Я думаю, дуже небагато, і рахунок зовсім не на роки, а на місяці. Вести завойовницьку війну в умовах тотальної нестачі ВСЬОГО та у повній економічній блокаді раніше не вдавалося нікому. Навіть у гітлерівської Німеччини були союзники. У РФ з союзників – лише лукавий білоруський Лука, але й це не союзник, а лише придаток, причому і від нього можна будь-якої миті чекати найнесподіваніших сюрпризів . Як казав Талейран: "Вчасно зрадити - це передбачати!"

Nie ma importu, żadnych pomysłów, wojna nie będzie się przedłużać. I oczywiście dzięki Bogu. Lepiej biedny koń niż brak konia.

Anastasiia Popenko
[email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Trzaskowski zarobił mniej niż wiceprezydenci Warszawy

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie