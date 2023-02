Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu po renowacji. Błyszczą złocenia, blask odzyskały odnowione ołtarze

Remont sanktuarium św. Walentego w Bieruniu trwał około pięciu lat (2017-2022) i pochłonął ok. 2 mln zł, z których połowa to dotacja unijna.

Europejski projekt opiewał na 1,2 mln zł, z czego 200 tys. zł to wkład własny parafii. Obejmował on remont ścian, stolarki okiennej za ponad 100 tys. zł, odnowienie witraży (100 tys. zł) i ścieżek wokół sanktuarium (200 tys. zł), a nawet zainstalowanie systemu mgły wodnej (400 tys. zł). Udało się nam zdobyć pieniądze za poszerzenie go o przedsionek i zakrystię, które też trzeba było odnowić. Projekt nie obejmował jednak ruchomalii (czyli np. ołtarzy bocznych czy ambony), na które musieliśmy pozyskać dodatkowe pieniądze. Wsparły nas urzędy marszałkowski, powiatowy i gminny. Renowacja ołtarzy bocznych kosztowała po 100 tys. zł, 100 tys. zł wydaliśmy na renowację ambony, remont figur świętych Jana Kantego i Jana Nepomucena też kosztował ok. 100 tys. zł. Na renowację stacji Drogi Krzyżowej pozyskaliśmy 70 tys. zł z urzędu marszałkowskiego, do których oddaliśmy 70 tys. zł z własnych funduszy - wymienia ks. Michał Anderko, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Bieruniu i kustosz sanktuarium św. Walentego.