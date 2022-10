Sara James - piękna Polka urzekła Amerykę, podbija też instagram. Jeszcze jej nie znacie? Koniecznie nadróbcie zaległości! Barbara Romańczuk

Sara James cały czas nas zaskakuje!! Po wygranym programie "The Voice of Kids", a kolejno występie na Eurowizji, podbiła serca amerykanów, w "America's Got Talent" - którego odpowiednikiem jest nasz program "Mam Talent". Dziewczyna nie tylko ma wyjątkowy głos, ale również urodę, którą zdobywa media społecznościowe. Zobaczcie sami!