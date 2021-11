Sarius w Klubie XOXO Music & Coctail w Bielsku-Białej. To była długa andrzejkowa noc pełna zabawy

Tłumy na koncercie śląskiego rapera

W sobotę, 27 listopada, tuż po północy na scenie pojawił się Sarius. Artysta dał długi i emocjonujący występ, na którym pojawiły się tłumy młodych fanów. Sarius to raper i wokalista pochodzący z Częstochowy.

To samo wyróżnienie otrzymały również dwa kolejne albumy artysty, czyli "Wszystko co złe" oraz "Pierwszy Dzień Po Końcu Świata".

Andrzejkowa noc

W imprezie mogły uczestniczyć osoby, powyżej 17 roku życia. Tym razem, ze względu na występ artysty, wstęp do klubu był płatny. W pierwszej puli bilety zostały wyprzedane za 20 złotych, a w drugiej za 25 zł. Klub zastrzegł sobie prawo do selekcji gości, ze względu na dostosowanie stroju do wydarzenia.