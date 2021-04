„Say Hi to Hisense”. Chiński producent TV, elektroniki użytkowej i sprzętu AGD chce być rozpoznawalny na polskim rynku

Hisense to czwarta co do wielkości marka telewizorów na świecie i numer jeden w tym segmencie w Chinach. Przedsiębiorstwo z Qingdao w 2014 r. wprowadziło Laser TV na rynek telewizorów komercyjnych. To laserowy telewizor z projektorem o ultrakrótkim rzucie i wysokiej jakości ekranem 4K eliminującym światło otoczenia. Opatentowana przez Hisense technologia źródła laserowego równomiernie emituje światło i kolory na ekran, aby wyświetlać płynne i szczegółowe obrazy w dowolnym oświetleniu. Telewizory Hisense umożliwiają także oglądanie wielkoformatowego ekranu z bliskiej odległości.

Na polskim rynku dostępny jest między innymi model 100L5 4K Smart Laser TV z jednym z największych ekranów wśród telewizorów laserowych – o przekątnej obrazu 100 cali (2,5 metra). Producent zastosował w nim laser wspomagany własną technologią X-Fusion Laser Light Engine. Telewizor obsługuje obraz w 4K z HDR. Model jest wyposażony dodatkowo w technologię MEMC, która zapewnia większą płynność wyświetlanego obrazu oraz Wide Color Gamut poszerzającą gamę kolorów na ekranie. Maksymalna luminancja wynosi 2700 ANSI lumenów. Telewizor wspiera też Dolby Atmos.