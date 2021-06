Schroniska w Beskidach. Idealne dla rodziny z dziećmi. Łatwo dostępne, z dobrym jedzeniem i atrakcjami

Mamy dla Was propozycję kilku jednodniowych wycieczek w Beskidy. Na łamach Dziennika Zachodniego proponowaliśmy już wyjazdy dla mniej lub bardziej doświadczonych górołazów. Tym razem zebraliśmy pięć schronisk, do których warto wybrać się z dziećmi.

O naszym wyborze zdecydowało kilka czynników, ale przede wszystkim dostępność. Są to miejsca, do których łatwo się dostać. Przede wszystkim komunikacją publiczną, ale również samochodem. Oczywiście nie pod same obiekty, ale na początek szlaku.