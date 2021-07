Schroniska w Beskidach serwują pyszności, że palce lizać. Zobacz, co można zjeść w schronisku

Gospodarze schronisk nie mogą przecież liczyć na to, że dostawca dowiezie wszystko pod drzwi. Produkty trzeba samemu wtaszczyć na górę. Latem, przy dobrej pogodzie, nie ma problemu - można doładować samochód terenowy i jakoś idzie. Gorzej jest jesienią, kiedy trzeba brnąć w błocie po górskim trakcie, czy zimą przedzierać się przez zaspy - bywa, że skuterem trzeba obrócić ze dwa, a nawet trzy razy, by dowieźć towar do schroniska.

Chcąc utrzymać kuchnię na dobrym poziomie, gospodarze muszą się regularnie zaopatrywać - minimum raz w tygodniu. Latem przywożą produkty jeepami, zimą kolejką krzesełkową lub skuterami. Czasami warunki są naprawdę bardzo ciężkie. Oczywiście wpływa to na ceny, choć tak naprawdę nie są one aż tak dużo wyższe od cen w lokalach działających w dolinach. I nie są znacznie wyższe od czasów sprzed pandemii. Jeśli się porówna ceny tych samych dań, które oferowały schroniska w Beskidach w 2019 roku do cen obowiązujących obecnie, to okazuje się, że wzrosły one od 1 do góra 6 zł.