Schronisko PTTK na Klimczoku zostało okradzione! Właściciele pokazują zdjęcia i proszą turystów o pomoc

Tymczasem, jak poinformowali właściciele obiektu, schronisko górskie PTTK na Klimczoku zostało okradzione! Do włamania doszło w nocy z soboty 14 sierpnia na niedzielę 15 sierpnia ok. 2.00.

Schronisko górskie PTTK na Klimczoku to jedno z najpopularniejszych miejsc w Beskidach - cieszy się dużym powodzeniem wśród turystów, którzy mogą np. wjechać gondolą na Szyndzielnię, a następnie udać się na niewymagającą wędrówkę w kierunku tego schroniska. Oferuje miejsca noclegowe, świetną kuchnię, przyjazną infrastrukturę.

Sprawę bada policja. Właściciele schroniska udostępnili zdjęcia sprawcy pokazujące jego ubranie - charakterystyczna cecha to żółta bluza z kapturem z grafiką pingwina. Jeśli ktoś rozpoznaje sprawcę lub może udzielić informacji, które pomogą go zidentyfikować, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Szczyrku.

- Sprawca wyważył drzwi i ukradł schroniskowe pieniądze, skarbonkę oraz…….kilka paczek batonów? No cóż, nie każdemu chce się zwyczajnie uczciwie pracować - napisali w mediach społecznościowych właściciele schroniska zwracając się do turystów z prośbą o pomoc.

- Choć jest to dla nas bardzo bolesne obiecujemy że nie damy po sobie tego poznać i jak zwykle z uśmiechem na twarzach przyjmiemy Was w schronisku i będziemy pracować dalej - napisali do turystów właściciele schroniska PTTK na Klimczoku.